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رئيس "حزب الكتائب" سامي الجميّل: نعيّد بفرح وبأجواء من الأمل لأنّنا في مرحلة انتقالية لبنان يتّجه فيها إلى التطور والازدهار

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2024-12-23 | 09:22
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رئيس &quot;حزب الكتائب&quot; سامي الجميّل: نعيّد بفرح وبأجواء من الأمل لأنّنا في مرحلة انتقالية لبنان يتّجه فيها إلى التطور والازدهار
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رئيس "حزب الكتائب" سامي الجميّل: نعيّد بفرح وبأجواء من الأمل لأنّنا في مرحلة انتقالية لبنان يتّجه فيها إلى التطور والازدهار

 
 
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