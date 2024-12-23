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o
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o
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باسيل: كان من المفترض أن تسقط أسباب بقاء النازحين في لبنان بعد سقوط النظام ونأمل أن ترفع العقوبات وأن تبدأ عمليات الاعمار وحتى أن يذهب اللبنانيون للعمل في سوريا
آخر الأخبار
2024-12-23 | 10:49
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باسيل: كان من المفترض أن تسقط أسباب بقاء النازحين في لبنان بعد سقوط النظام ونأمل أن ترفع العقوبات وأن تبدأ عمليات الاعمار وحتى أن يذهب اللبنانيون للعمل في سوريا
*
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