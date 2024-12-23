باسيل: ليس مكاننا أن نعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا بل يمكننا أن نتمنى لها السلام والحرية وأن ينعكس ما يحصل بشكل ايجابي على لبنان ونرفض أي تعاطي خاطئ مع أي مكون لبناني نتيجة ما يحصل في سوريا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك