أردوغان: نهج تركيا الثابت هو حماية وحدة الأراضي السورية تحت كل الظروف ولا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني

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