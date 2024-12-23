غصن لـ "عشرين 30": أشعر بالأمان في لبنان ولست مهتما بالسياسة ولن أترشح لرئاسة الجمهورية ولا أرغب بالانغماس في الحياة السياسية واذا كانت خبرتي تساعد الشخص الذي سيصل الى الحكم فالبطبع أساعده

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