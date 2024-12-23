غصن لـ "عشرين 30": لبنان قابل للاصلاح ولا يمكنه الا أن يقوم به واللا مركزية الادارية أساسية لتغيير الأمور وإدارة التنوع مهمة

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