كارلوس غصن: لست مهتما بالسياسة ولن أترشح لرئاسة الجمهورية

أوضح الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن أن "أنا عشت في لبنان وقررت أن لبنان سيكون مركزي في يوم من الأيام وعندما وصلت في 2020 رأيت الانهيار الذي يحصل في البلد، واستياء الشعب يدفعنا للتفكير في أنه لا بد من التركيز على القوة التي نملكها".



واعتبر غصن، خلال حلوله ضيفا في برنامج "عشرين 30" مع الاعلامي ألبير كوستانيان على شاشة الـ LBCI، أن "كل شيء وهمي انهار في المرحلة الفائتة وأصبحنا أمام الواقع ولا يمكن تأسيس دولة على أساس دولة مديونة".



وأشار غصن الى أن "اخترت لبنان لأنّه بلدي وهو بلد يؤمّن امورا لا تؤمّنها بيئات أخرى، وأنا في معركة مع اليابان ومع القضاء الفرنسيّ لاستعادة حقوقي"، مشدد على أن "أؤمن بالقضاء اللبنانيّ أكثر مما أؤمن بالقضاء اليابانيّ، والفساد الذهنيّ موجود هناك فهم يحاكمون وفق الجنسيات والنماذج".



ولفت الى أن "التحدي الأوّل الذي واجهته عند وصولي إلى لبنان كان منعي من التصريح الصحافيّ، وخسرت حقوقي المالية واعمل على إرجاعها وقدّمت خبراتي لبعض الطلاب في لبنان".



وأكد غصن أن "أشعر بالأمان في لبنان ولست مهتما بالسياسة ولن أترشح لرئاسة الجمهورية ولا أرغب بالانغماس في الحياة السياسية، واذا كانا خبرتي تساعد الشخص الذي سيصل الى الحكم فالبطبع أساعده".



واعتبر غصن أن "لبنان قابل للاصلاح ولا يمكنه الا أن يقوم به، واللا مركزية الادارية أساسية لتغيير الأمور، ولا يجب أن تتدخل الدولة بالاقتصاد، واللبناني يكبر في لبنان لكن طموحه عالمي".

وقال: "اذا الشخص لا يساعد نفسه لا أحد سيتدخل لمساعدته وكل شيء يمكن أن يتغير في حال تم وضع الأهداف بشكل واضح".

وفي سياق آخر، أوضح غصن أن "مشكلة المناخ مهمة ولا بد أن نهتم بها والذكاء الاصطناعي واقع وسيغير كل الأمور من حولنا خلال 10 سنوات والتبدل سيكون سريعا لكنه سيسهل الحياة".





