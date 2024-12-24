الراعي في رسالة الميلاد: لا خلاص في لبنان الا بالعودة الى ثقافة الحياد الايجابي الناشط ويكون جيش واحد لا جيشان وسياسة واحدة لا سياستان ولا يدخل في نزاعات بل يحافظ على سيادة اراضيه ويدافع عنها امام كل معتد ولا يتدخل بشؤون الدول

التالي

الراعي في رسالة الميلاد: نتطلع الى 9 كانون الثاني المقبل بعد فراغ مخذٍ خلافاً للدستور ومن دون أي مبرر سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الامة بانتظار أن يأتي الاسم من الخارج