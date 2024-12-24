الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي في رسالة الميلاد: نتطلع الى 9 كانون الثاني المقبل بعد فراغ مخز خلافاً للدستور ومن دون أي مبرر سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الامة بانتظار أن يأتي الاسم من الخارج

آخر الأخبار
2024-12-24 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي في رسالة الميلاد: نتطلع الى 9 كانون الثاني المقبل بعد فراغ مخز خلافاً للدستور ومن دون أي مبرر سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الامة بانتظار أن يأتي الاسم من الخارج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الراعي في رسالة الميلاد: نتطلع الى 9 كانون الثاني المقبل بعد فراغ مخز خلافاً للدستور ومن دون أي مبرر سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الامة بانتظار أن يأتي الاسم من الخارج

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

رسالة

الميلاد:

نتطلع

كانون

الثاني

المقبل

خلافاً

للدستور

الثقة

بالنفس

الامة

بانتظار

الاسم

الخارج

LBCI التالي
رسائل احتيالية عبر واتساب تعرض تأمين فرص عمل عن بعد... اليكم كيف تتتم العمليّة الاحتياليّة وسرقة اموالكم
الراعي في رسالة الميلاد: لا خلاص في لبنان الا بالعودة الى ثقافة الحياد الايجابي الناشط ويكون جيش واحد لا جيشان وسياسة واحدة لا سياستان ولا يدخل في نزاعات بل يحافظ على سيادة اراضيه ويدافع عنها امام كل معتد ولا يتدخل بشؤون الدول
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:39

في أجواء ميلادية ساحرة... كارول سماحة تعايد متابعيها (صور)

LBCI
آخر الأخبار
11:33

وزير الخارجية السوريّ: سنؤمّن عودة عزيزة لكلّ مهجَّر من أرضه وبيته

LBCI
آخر الأخبار
11:32

وزير الخارجية السوريّ: الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة وسنطوي صفحة الظلم والاستبداد

LBCI
أخبار دولية
11:18

ترامب: سأوجه وزارة العدل للسعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:39

في أجواء ميلادية ساحرة... كارول سماحة تعايد متابعيها (صور)

LBCI
آخر الأخبار
11:33

وزير الخارجية السوريّ: سنؤمّن عودة عزيزة لكلّ مهجَّر من أرضه وبيته

LBCI
آخر الأخبار
11:32

وزير الخارجية السوريّ: الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة وسنطوي صفحة الظلم والاستبداد

LBCI
أخبار دولية
11:18

ترامب: سأوجه وزارة العدل للسعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-13

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-23

المجلس الدستوريّ علّق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية إلى حين البت به

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-24

البستاني للـLBCI: أعوّل كثيراً على حكمة الرئيس بري في حلحلة النقاط العالقة في المفاوضات وبحسب متابعتي للأمور وبحسب التقارير هنالك امل ان يحصل اتفاق وقف لإطلاق النار خلال هذين الأسبوعين

LBCI
أخبار دولية
2024-12-14

الإمارات تعرب عن "قلقها" من الانتماءات الإسلامية للفصائل التي أسقطت الأسد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

اجواء عيد الميلاد في قرى جنوبية عدّة

LBCI
أخبار دولية
05:26

منظمة Hostage Aid: الصحافي أوستن تايس على قيد الحياة

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
03:30

الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ترامب يلوح بعودة النفوذ الأميركيّ إلى قناة بنما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اسرائيل تناقش خطواتٍ عسكرية تصعيدية باتجاه اليمن وايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجيش يتسلم معكسر الجبهة الشعبية الفلسطينية في قوسايا... والعين على أنفاق الناعمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من الخيام المنكوبة تأكيد على التزام لبنان بالـ١٧٠١ ومطالبة بوقف اسرائيل عند حدها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:01

"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)

LBCI
فنّ
16:16

بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

LBCI
منوعات
17:19

بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:11

اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)

LBCI
صحف اليوم
00:41

مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار دولية
01:26

مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه

LBCI
أخبار دولية
06:26

في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More