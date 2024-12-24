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منظمة Hostage Aid: المعلومات تفيد بأنّ الصحافي الأميركي أوستن تايس على قيد الحياة ولا نعتقد انه تم تسليمه الى بلد آخر
آخر الأخبار
2024-12-24 | 04:58
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منظمة Hostage Aid: المعلومات تفيد بأنّ الصحافي الأميركي أوستن تايس على قيد الحياة ولا نعتقد انه تم تسليمه الى بلد آخر
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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