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منظمة Hostage Aid: المعلومات تفيد بأنّ الصحافي الأميركي أوستن تايس على قيد الحياة ولا نعتقد انه تم تسليمه الى بلد آخر

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2024-12-24 | 04:58
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منظمة Hostage Aid: المعلومات تفيد بأنّ الصحافي الأميركي أوستن تايس على قيد الحياة ولا نعتقد انه تم تسليمه الى بلد آخر
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منظمة Hostage Aid: المعلومات تفيد بأنّ الصحافي الأميركي أوستن تايس على قيد الحياة ولا نعتقد انه تم تسليمه الى بلد آخر

 
 
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