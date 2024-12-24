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o
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إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: خطوط الطيران الأميركية توقف رحلاتها على مستوى البلاد إثر مشكلة تقنية
آخر الأخبار
2024-12-24 | 07:52
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إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: خطوط الطيران الأميركية توقف رحلاتها على مستوى البلاد إثر مشكلة تقنية
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