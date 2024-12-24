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وزير الخارجية السوريّ: الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة وسنطوي صفحة الظلم والاستبداد
آخر الأخبار
2024-12-24 | 11:32
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وزير الخارجية السوريّ: الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة وسنطوي صفحة الظلم والاستبداد
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