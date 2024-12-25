الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: ضربنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
آخر الأخبار
2024-12-25 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: ضربنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
العسكري
أنصار
الله:
ضربنا
عسكريا
للعدو
الإسرائيلي
المحتلة
بصاروخ
باليستي
التالي
البطريرك الراعي في عظة عيد الميلاد: احداث لبنان الاخيرة والمتغيرات في سوريا زادت القناعة بحياد لبنان فالحياد اللبناني لا يقيم جدارا بين لبنان ومحطيه والعالم بل يعدل دوره ويفعله ويجعله شريكا في ايجاد الحلول
تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:09
ميقاتي إلتقى وفدًا من أهالي الموقوفين الإسلاميين: هذا الملف يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي
أخبار لبنان
07:09
ميقاتي إلتقى وفدًا من أهالي الموقوفين الإسلاميين: هذا الملف يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي
0
أمن وقضاء
07:05
الدفاع المدني: إستشهاد عنصر ومعاون من فوج إطفاء طرابلس جراء إنهيار مبنى
أمن وقضاء
07:05
الدفاع المدني: إستشهاد عنصر ومعاون من فوج إطفاء طرابلس جراء إنهيار مبنى
0
آخر الأخبار
07:03
رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025
آخر الأخبار
07:03
رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025
0
أخبار دولية
06:56
أوكرانيا تعلن إسقاط 59 صاروخا و54 طائرة مسيرة روسية
أخبار دولية
06:56
أوكرانيا تعلن إسقاط 59 صاروخا و54 طائرة مسيرة روسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:03
رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025
آخر الأخبار
07:03
رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025
0
آخر الأخبار
06:10
أ.ف.ب: السلطات السورية تعلن إحراق نحو مليون حبة كبتاغون
آخر الأخبار
06:10
أ.ف.ب: السلطات السورية تعلن إحراق نحو مليون حبة كبتاغون
0
آخر الأخبار
05:36
أردوغان: إما أن يلقي المسلحون الأكراد في سوريا أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم
آخر الأخبار
05:36
أردوغان: إما أن يلقي المسلحون الأكراد في سوريا أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم
0
آخر الأخبار
05:34
أردوغان: سنفتتح قنصلية تركية في حلب بسوريا قريبا
آخر الأخبار
05:34
أردوغان: سنفتتح قنصلية تركية في حلب بسوريا قريبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-11-27
راغب علامة يدعم أبناء بلده في منشور مؤثر: ما أجمل هذا المشهد
فنّ
2024-11-27
راغب علامة يدعم أبناء بلده في منشور مؤثر: ما أجمل هذا المشهد
0
اقتصاد
2024-12-24
قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
اقتصاد
2024-12-24
قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
0
أخبار دولية
2024-12-04
الرئيس السوري يصدر مرسوما بإضافة خمسين في المئة إلى رواتب العسكريين
أخبار دولية
2024-12-04
الرئيس السوري يصدر مرسوما بإضافة خمسين في المئة إلى رواتب العسكريين
0
آخر الأخبار
2024-12-19
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 13.30 والساعة 18.00
آخر الأخبار
2024-12-19
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 13.30 والساعة 18.00
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
النقل المشترك والتعديات عليه تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
النقل المشترك والتعديات عليه تابع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هوكشتاين في بيروت مطلع العام المقبل واتفاق وقف النار على المحكّ
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هوكشتاين في بيروت مطلع العام المقبل واتفاق وقف النار على المحكّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ليلة عيد الميلاد من جنوب لبنان... امل بولادة جديدة وابناء القليعة يحيون عاداتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ليلة عيد الميلاد من جنوب لبنان... امل بولادة جديدة وابناء القليعة يحيون عاداتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
للعام الثاني على التوالي... مهد المسيح بدون إحتفالات وتمسك بالأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:12
للعام الثاني على التوالي... مهد المسيح بدون إحتفالات وتمسك بالأمل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:58
مقدمة النشرة المسائية ٢٤-١٢-٢٠٢٤
مقدمة نشرة الاخبار
12:58
مقدمة النشرة المسائية ٢٤-١٢-٢٠٢٤
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
2
أمن وقضاء
00:49
الأولى بعد وقف اطلاق النار.. غارة اسرائيلية على منزل في البقاع
أمن وقضاء
00:49
الأولى بعد وقف اطلاق النار.. غارة اسرائيلية على منزل في البقاع
3
آخر الأخبار
13:46
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وقسم العمليات يحضرون لتوسيع بنك الأهداف في اليمن
آخر الأخبار
13:46
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وقسم العمليات يحضرون لتوسيع بنك الأهداف في اليمن
4
آخر الأخبار
13:47
الجيش الإسرائيليّ: مناوراتنا على الرغم من كونها تدريجية وحذرة كان لها تأثير على قرار حماس بقتل ستة رهائن في غزة في آب
آخر الأخبار
13:47
الجيش الإسرائيليّ: مناوراتنا على الرغم من كونها تدريجية وحذرة كان لها تأثير على قرار حماس بقتل ستة رهائن في غزة في آب
5
آخر الأخبار
07:52
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: خطوط الطيران الأميركية توقف رحلاتها على مستوى البلاد إثر مشكلة تقنية
آخر الأخبار
07:52
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: خطوط الطيران الأميركية توقف رحلاتها على مستوى البلاد إثر مشكلة تقنية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:25
النقل المشترك والتعديات عليه تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
النقل المشترك والتعديات عليه تابع…
7
آخر الأخبار
16:04
الجزيرة: 7 مصابين بينهم 3 أطفال في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي خان يونس
آخر الأخبار
16:04
الجزيرة: 7 مصابين بينهم 3 أطفال في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي خان يونس
8
حال الطقس
00:42
استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة
حال الطقس
00:42
استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More