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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: ضربنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

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2024-12-25 | 02:30
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: ضربنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: ضربنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي


 
 
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