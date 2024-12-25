أ.ف.ب: السلطات السورية تعلن إحراق نحو مليون حبة كبتاغون

رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025

رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025

أردوغان: إما أن يلقي المسلحون الأكراد في سوريا أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم