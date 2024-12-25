حماس: محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة تمضي بشكل جيد بوساطة قطرية ومصرية

حماس: الشروط الإسرائيلية الجديدة أدت لتأجيل التوصل للإتفاق الذي كان متاحًا

حماس: الشروط الإسرائيلية الجديدة أدت لتأجيل التوصل للإتفاق الذي كان متاحًا

مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة إلى 3 وحدات و2 بلاكيت دم من فئة O+... للتبرع، التواصل على: 79184725