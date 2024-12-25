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o
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أصوات إنفجارات على السلسلة الشرقية مصدرها حقول تدريب الرماية للجيش اللبناني حيث يقوم بتفجير صواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على البقاع
آخر الأخبار
2024-12-25 | 07:46
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أصوات إنفجارات على السلسلة الشرقية مصدرها حقول تدريب الرماية للجيش اللبناني حيث يقوم بتفجير صواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على البقاع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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