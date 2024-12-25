الجزيرة: 5 شهداء ونحو 20 مصابا في غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون جنوب مدينة غزة

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البطريرك الراعي في عظة عيد الميلاد: احداث لبنان الاخيرة والمتغيرات في سوريا زادت القناعة بحياد لبنان فالحياد اللبناني لا يقيم جدارا بين لبنان ومحطيه والعالم بل يعدل دوره ويفعله ويجعله شريكا في ايجاد الحلول