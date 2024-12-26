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وزير الداخلية السوريّ: مقتل ١٤ من قوات الأمن وإصابة ١٠ بعد تعرضهم لكمين من فلول النظام المجرم في ريف طرطوس

آخر الأخبار
2024-12-25 | 23:42
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وزير الداخلية السوريّ: مقتل ١٤ من قوات الأمن وإصابة ١٠ بعد تعرضهم لكمين من فلول النظام المجرم في ريف طرطوس
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وزير الداخلية السوريّ: مقتل ١٤ من قوات الأمن وإصابة ١٠ بعد تعرضهم لكمين من فلول النظام المجرم في ريف طرطوس

 
 
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