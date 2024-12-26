عائلات أسرى إسرائيليين في رسالة لنتنياهو: هناك مؤشرات مختلفة على أنك تعمل على نسف المفاوضات مع "حماس"

لجنة مستخدمي مستشفى الحريري ومتعاقديها في وقفة أمام وزارة الصحة: مستمرون حتى إنصافنا

لجنة مستخدمي مستشفى الحريري ومتعاقديها في وقفة أمام وزارة الصحة: مستمرون حتى إنصافنا

أ. ف. ب: الوفد العراقي بحث التطورات في سوريا ومتطلبات الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين