تحقيق لنيويورك تايمز: القيادة الإسرائيلية أصدرت أمرًا يسمح بتعريض ما يصل إلى 500 مدنيّ في غزة للخطر يوميًا

توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا بعد تعطل محرك ناقلة نفط

توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا بعد تعطل محرك ناقلة نفط

تحقيق لنيويورك تايمز: إسرائيل أطلقت نحو 30 ألف قذيفة على غزة في الأسابيع السبعة الأولى من الحرب