توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا بعد تعطل محرك ناقلة نفط

أعلنت شركة تريبيكا للشحن ووزارة النقل التركية أن حركة الملاحة في مضيق البوسفور توقفت اليوم الخميس بعد تعطل محرك ناقلة نفط أثناء عبورها المضيق الذي يمر عبر إسطنبول في اتجاه الشمال.



وذكرت تريبيكا أن ناقلة النفط (كورديليا مون)، التي ترفع علم بنما والمتجهة إلى روسيا، تعرض محركها لعطل بالقرب من منطقة ينيكوي، وأنه تم إرسال سفينة مساعدة إلى مكان الحادث.