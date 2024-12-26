لقاء يجمع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب مع حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي

الأردن: نحو 18 الف سوري عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد

الأردن: نحو 18 الف سوري عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد

معاريف عن الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيليّ: نتنياهو مسؤول عن إعادة المختطفين لكنه لا يريد