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القيادة العامة السورية: تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة

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2024-12-26 | 07:26
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القيادة العامة السورية: تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة
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القيادة العامة السورية: تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة

 
 
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