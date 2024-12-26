نقيب أصحاب شركات التأمين أسعد ميرزا للـLBCI: النقيب هارون رفع تعرفة الاستشفاء من دون مشاورتنا والشعب اللبناني لا يمكن أن يحتمل الزودة ولن نقبل بها

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