هارون للـLBCI: لن أدخل بسجالات ولا أقبل أن يكذبني أي شخص ونحن لم يعد باستطاعتنا تحمل التكاليف الاستشفائية خصوصا بعد رفع الدعم عن المستلزمات الطبية التي لا تغطيها شركات التأمين

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