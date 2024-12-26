الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو متحدثا عقب الضربات على اليمن: سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الإيراني
آخر الأخبار
2024-12-26 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو متحدثا عقب الضربات على اليمن: سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الإيراني
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
متحدثا
الضربات
اليمن:
سنواصل
الذراع
الإرهابية
للمحور
الإيراني
التالي
وزير الداخلية السوريّ: مقتل ١٤ من قوات الأمن وإصابة ١٠ بعد تعرضهم لكمين من فلول النظام المجرم في ريف طرطوس
الجزيرة: 5 شهداء ونحو 20 مصابا في غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون جنوب مدينة غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:28
نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله لـ"الجزيرة": الرد على القصف الإسرائيلي آتٍ وعملياتنا مستمرة
آخر الأخبار
15:28
نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله لـ"الجزيرة": الرد على القصف الإسرائيلي آتٍ وعملياتنا مستمرة
0
أخبار لبنان
15:22
قيادة الجيش: انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب
أخبار لبنان
15:22
قيادة الجيش: انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب
0
أخبار دولية
15:19
بدء انتشال رفات "ما لا يقلّ عن مئة" امرأة وطفل أكراد من مقبرة جماعية بجنوب العراق
أخبار دولية
15:19
بدء انتشال رفات "ما لا يقلّ عن مئة" امرأة وطفل أكراد من مقبرة جماعية بجنوب العراق
0
أخبار لبنان
15:10
بيروتي: نحتاج الى "طائف اقتصادي" وحكومة متجانسة
أخبار لبنان
15:10
بيروتي: نحتاج الى "طائف اقتصادي" وحكومة متجانسة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:28
نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله لـ"الجزيرة": الرد على القصف الإسرائيلي آتٍ وعملياتنا مستمرة
آخر الأخبار
15:28
نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله لـ"الجزيرة": الرد على القصف الإسرائيلي آتٍ وعملياتنا مستمرة
0
آخر الأخبار
15:09
الهبر لـ"جدل": طائرات الشرق الاوسط الآتية الى لبنان "مفولة" حتى تاريخ 30 و31 كانون الاول
آخر الأخبار
15:09
الهبر لـ"جدل": طائرات الشرق الاوسط الآتية الى لبنان "مفولة" حتى تاريخ 30 و31 كانون الاول
0
آخر الأخبار
14:58
رئيس الدائرة التجارية في شركة طيران الشرق الأوسط مروان الهبر لـ"جدل": 60% من شركات الطيران عادت الى لبنان وبعضها أجل العودة الى شباط وآذار
آخر الأخبار
14:58
رئيس الدائرة التجارية في شركة طيران الشرق الأوسط مروان الهبر لـ"جدل": 60% من شركات الطيران عادت الى لبنان وبعضها أجل العودة الى شباط وآذار
0
آخر الأخبار
14:45
الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ"جدل": القطاع السياحي الذي نعتبره "فنجان قهوة وتبولة" هو 20 بالمئة من الدخل القومي
آخر الأخبار
14:45
الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ"جدل": القطاع السياحي الذي نعتبره "فنجان قهوة وتبولة" هو 20 بالمئة من الدخل القومي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2024-12-10
Play And Pray For Celine... دورة في كرة القدم دعمًا للاعبة منتخب لبنان
رياضة
2024-12-10
Play And Pray For Celine... دورة في كرة القدم دعمًا للاعبة منتخب لبنان
0
أخبار لبنان
05:57
لجنة مستخدمي مستشفى الحريري ومتعاقديها في وقفة أمام وزارة الصحة: مستمرون حتى إنصافنا
أخبار لبنان
05:57
لجنة مستخدمي مستشفى الحريري ومتعاقديها في وقفة أمام وزارة الصحة: مستمرون حتى إنصافنا
0
حال الطقس
2024-12-21
أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-12-21
أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
أخبار دولية
2024-07-04
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم هيئات حقوق الإنسان في بلاده بأنها "مختطفة" من أجانب
أخبار دولية
2024-07-04
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم هيئات حقوق الإنسان في بلاده بأنها "مختطفة" من أجانب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
0
أخبار لبنان
13:40
للسنة الثانية... مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية تهدف إلى تكريم الممثلين
أخبار لبنان
13:40
للسنة الثانية... مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية تهدف إلى تكريم الممثلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
العفو على نار حامية بين الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات... وهذه آلية إقراره
تقارير نشرة الاخبار
13:25
العفو على نار حامية بين الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات... وهذه آلية إقراره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العماد جوزيف عون في الرياض: الجيش والرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العماد جوزيف عون في الرياض: الجيش والرئاسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هذه قصة اللبنانيين العالقين في العراق
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هذه قصة اللبنانيين العالقين في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل في وادي الحجير... ولبنان في متاهة الاتفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل في وادي الحجير... ولبنان في متاهة الاتفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الجيش الإسرائيلي أعاد جبهة لبنان الى أولوياته
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الجيش الإسرائيلي أعاد جبهة لبنان الى أولوياته
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2024
0
أخبار دولية
11:38
نتنياهو: إسرائيل ستضرب الحوثيين "حتى إنجاز المهمة"
أخبار دولية
11:38
نتنياهو: إسرائيل ستضرب الحوثيين "حتى إنجاز المهمة"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:00
بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)
أخبار لبنان
07:00
بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)
2
أخبار لبنان
08:56
الجيش: إصابة عسكري نتيجة تعرض دورية لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة وادي الأسود في خراج ينطا – راشيا
أخبار لبنان
08:56
الجيش: إصابة عسكري نتيجة تعرض دورية لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة وادي الأسود في خراج ينطا – راشيا
3
أخبار لبنان
10:30
بيان لمؤسسة "كهرباء لبنان"... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
10:30
بيان لمؤسسة "كهرباء لبنان"... وهذا ما جاء فيه
4
خبر عاجل
07:48
التحكم المروري: تصادم بين سيارة وبيك آب وانقلاب الأخير على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه المطار والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
07:48
التحكم المروري: تصادم بين سيارة وبيك آب وانقلاب الأخير على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه المطار والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
5
أخبار دولية
00:40
ترامب في عيد الميلاد يهنىء "اليساريين المجانين" ويطالب بضم كندا والسيطرة على قناة بنما
أخبار دولية
00:40
ترامب في عيد الميلاد يهنىء "اليساريين المجانين" ويطالب بضم كندا والسيطرة على قناة بنما
6
أخبار دولية
17:13
الداخلية السورية: مقتل 14 من عناصر الوزارة في كمين بطرطوس
أخبار دولية
17:13
الداخلية السورية: مقتل 14 من عناصر الوزارة في كمين بطرطوس
7
أخبار لبنان
04:50
الجيش: توغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – الجنوب
أخبار لبنان
04:50
الجيش: توغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – الجنوب
8
آخر الأخبار
23:42
وزير الداخلية السوريّ: مقتل ١٤ من قوات الأمن وإصابة ١٠ بعد تعرضهم لكمين من فلول النظام المجرم في ريف طرطوس
آخر الأخبار
23:42
وزير الداخلية السوريّ: مقتل ١٤ من قوات الأمن وإصابة ١٠ بعد تعرضهم لكمين من فلول النظام المجرم في ريف طرطوس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More