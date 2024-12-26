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نتنياهو متحدثا عقب الضربات على اليمن: سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الإيراني

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2024-12-26 | 11:09
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نتنياهو متحدثا عقب الضربات على اليمن: سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الإيراني
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نتنياهو متحدثا عقب الضربات على اليمن: سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الإيراني

 
 
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