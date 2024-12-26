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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش أثبت مرة أخرى قدرته على الوصول واستهداف كل تهديد على إسرائيل ومواطنيها
آخر الأخبار
2024-12-26 | 13:11
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش أثبت مرة أخرى قدرته على الوصول واستهداف كل تهديد على إسرائيل ومواطنيها
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