وزير السياحة لـ"جدل": الحرب عبثية وكل الشعب اللبناني دفع فاتورة الحرب من دمار وخسارة أرواح وهي فرضت علينا وهناك خطاب يقول إن اسرائيل كانت تحضّر لحرب وتفجير الـPagers هو دليل على ذلك ولكن نحن نعلم أن اسرائيل غدارة ومجرمة ويجب استنظار أي شيء منها

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