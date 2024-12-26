نصار لـ"جدل" ردا على سؤال حول ما اذا كان من الممكن أن تصبح وزارة السياحة وزارة "سيادية": وزارة السياحة صار "ينحسبلا حساب" وأعتقد أن وزارة السياحة في الحكومة المقبلة لن تكون درجة ثالثة

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