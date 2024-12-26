الجيش الإسرائيلي: مقتل رائد وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة

لافروف: أي اتفاق سلام في أوكرانيا لا بد أن يضمن أمن روسيا

لافروف: أي اتفاق سلام في أوكرانيا لا بد أن يضمن أمن روسيا

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 10.45 والساعة 12.30 في بلدة وادي خالد – عكار وما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00 في حقل اليابسة – راشيا