الخارجية الصينية: وزير الخارجية الإيراني سيزور الصين يومي 27 و28 كانون الأول

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: الحرب مع أميركا باهظة وأي صراع مباشر سيتحول بالتأكيد إلى حرب نووية عالمية

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: الحرب مع أميركا باهظة وأي صراع مباشر سيتحول بالتأكيد إلى حرب نووية عالمية

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 9:00 والساعة 17:00 في حقل القليعة - مرجعيون