النواب الكوريون الجنوبيون يعزلون رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن في هرتسليا وإطلاق النار على المنفذ

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن في هرتسليا وإطلاق النار على المنفذ

وزير الخارجية الإيراني: نؤكد احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية والشعب السوري هو من سيقرر مستقبل بلاده من دون إملاءات أو تدخلات أجنبية