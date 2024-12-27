سيزار أبي خليل لـ"نهاركم سعيد": تمثيل جعجع واسع ووازن وهناك عقبات وطنية أمامه عليه أن يسعى لازالتها وطرحنا هو سلاح بأمرة الدولة من دون حرب أهلية

سيزار أبي خليل لـ"نهاركم سعيد": تمثيل جعجع واسع ووازن وهناك عقبات وطنية أمامه عليه أن يسعى لازالتها وطرحنا هو سلاح بأمرة الدولة من دون حرب أهلية

سيزار أبي خليل لـ"نهاركم سعيد": حتى اليوم نلاحظ عملا جديا للوصول الى توافق على انتخاب رئيس والوقت ليس لمخالفة الدستور وبعض الكتل تعمل مع بعضها للتلاقي على اسم يجمع أكبر عدد ممكن من الكتل للتوافق واعادة البلد الى سكة التعافي