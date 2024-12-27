فارس سعيد من أمام مطرانية دمشق المارونية: جئنا من لبنان لنقول للجميع أن ينظروا بعين الأمل إلى التحولات في منطقتنا

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فارس سعيد من أمام مطرانية دمشق المارونية: جئنا لنقول لأخوتنا في سوريا أن ما يربطنا أقوى من الأحداث ولنتمنى الحياة الحرة والكريمة لجميع السوريين من دون تمييز ولنقول اننا أمام مرحلة جديدة