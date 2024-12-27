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فارس سعيد من أمام مطرانية دمشق المارونية: جئنا لنقول لأخوتنا في سوريا أن ما يربطنا أقوى من الأحداث ولنتمنى الحياة الحرة والكريمة لجميع السوريين من دون تمييز ولنقول اننا أمام مرحلة جديدة

آخر الأخبار
2024-12-27 | 04:32
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فارس سعيد من أمام مطرانية دمشق المارونية: جئنا لنقول لأخوتنا في سوريا أن ما يربطنا أقوى من الأحداث ولنتمنى الحياة الحرة والكريمة لجميع السوريين من دون تمييز ولنقول اننا أمام مرحلة جديدة
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فارس سعيد من أمام مطرانية دمشق المارونية: جئنا لنقول لأخوتنا في سوريا أن ما يربطنا أقوى من الأحداث ولنتمنى الحياة الحرة والكريمة لجميع السوريين من دون تمييز ولنقول اننا أمام مرحلة جديدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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