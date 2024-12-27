التحكم المروري: طريق عام ضهر البيدر مقطوعة حالياً أمام جميع الآليات بسبب تراكم الثلوج

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سيزار أبي خليل لـ"نهاركم سعيد": حتى اليوم نلاحظ عملا جديا للوصول الى توافق على انتخاب رئيس والوقت ليس لمخالفة الدستور وبعض الكتل تعمل مع بعضها للتلاقي على اسم يجمع أكبر عدد ممكن من الكتل للتوافق واعادة البلد الى سكة التعافي