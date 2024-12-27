الوكالة الوطنية للاعلام: انفجار صاروخ من مخلفات الحرب في ديرقانون راس العين ولا إصابات

سيزار أبي خليل لـ"نهاركم سعيد": تمثيل جعجع واسع ووازن وهناك عقبات وطنية أمامه عليه أن يسعى لازالتها وطرحنا هو سلاح بأمرة الدولة من دون حرب أهلية

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