"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ يفرج عن نحو 400 مواطن ممن احتجزهم في شمالي قطاع غزة بينهم كوادر طبية

"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ يفرج عن نحو 400 مواطن ممن احتجزهم في شمالي قطاع غزة بينهم كوادر طبية

قوى الأمن: لعدم الولوج إلى أيّ رابط غير موثوق من أي جهةٍ كانت