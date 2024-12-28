قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ: المقاومة لم تضعف والجميع يرى كيف يتألق اليمنيون في الدفاع عن فلسطين وغزة

وزارة الدفاع الأفغانية: قوات تابعة لطالبان تستهدف "عددا من النقاط" داخل باكستان ردا على ضربات جوية باكستانية

وزارة الدفاع الأفغانية: قوات تابعة لطالبان تستهدف "عددا من النقاط" داخل باكستان ردا على ضربات جوية باكستانية

وزارة الصحة في غزة: ليلة قاسية مرّت على المرضى والمصابين الذين أُجليوا قسرًا إلى المستشفى الإندونيسيّ