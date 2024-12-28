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وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية للجزيرة: نسعى إلى تعزيز العلاقات ووجود سفير بشكل رسميّ في دمشق

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2024-12-28 | 06:33
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وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية للجزيرة: نسعى إلى تعزيز العلاقات ووجود سفير بشكل رسميّ في دمشق
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وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية للجزيرة: نسعى إلى تعزيز العلاقات ووجود سفير بشكل رسميّ في دمشق

 
 
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