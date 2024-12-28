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o
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يمشّط بالأسلحة الرشاشة محيط الطيبة والقنطرة قضاء مرجعيون جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2024-12-28 | 10:15
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يمشّط بالأسلحة الرشاشة محيط الطيبة والقنطرة قضاء مرجعيون جنوبي لبنان
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