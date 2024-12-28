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رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها

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2024-12-28 | 15:09
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رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها
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رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها

 
 
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