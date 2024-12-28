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o
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حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في شمال غزة
آخر الأخبار
2024-12-28 | 15:22
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حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في شمال غزة
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