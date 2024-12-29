الجيش الإسرائيلي: عناصر من حماس كانوا هدفا للقصف على مستشفى الوفاء في غزة والمبنى الذي تم قصفه لا يستخدم حاليا كمستشفى

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