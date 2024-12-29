وزارة الصحة في غزة: استشهاد 45514 فلسطينيا على الأقل وإصابة 108189 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع

ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا

ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا

الجيش الإسرائيلي: عناصر من حماس كانوا هدفا للقصف على مستشفى الوفاء في غزة والمبنى الذي تم قصفه لا يستخدم حاليا كمستشفى