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محافظة دمشق: وفد من وزارة الطاقة التركية يصل إلى العاصمة لبحث آلية صيانة وتشغيل قطاع الكهرباء في سوريا

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2024-12-29 | 09:21
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محافظة دمشق: وفد من وزارة الطاقة التركية يصل إلى العاصمة لبحث آلية صيانة وتشغيل قطاع الكهرباء في سوريا
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محافظة دمشق: وفد من وزارة الطاقة التركية يصل إلى العاصمة لبحث آلية صيانة وتشغيل قطاع الكهرباء في سوريا

 
 
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