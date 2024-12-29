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بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
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مريضة في مستشفى سيدة لبنان بحاجة لدم من فئة AB- للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 182521-03
آخر الأخبار
2024-12-29 | 09:24
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مريضة في مستشفى سيدة لبنان بحاجة لدم من فئة AB- للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 182521-03
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