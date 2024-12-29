أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق خمسة مقذوفات من شمال قطاع غزة نحو اسرائيل

ماكرون: من الضروري استكمال العملية الانتخابية بهدف انتخاب رئيس في لبنان

ماكرون: من الضروري استكمال العملية الانتخابية بهدف انتخاب رئيس في لبنان

مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: أصداء الانفجارات في الجبهة الشمالية مع لبنان ناجمة عن نشاط عادي للجيش الإسرائيلي في لبنان