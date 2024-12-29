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مصادر مصرية للـLBCI: مصر بصدد التقدّم بطلب رسمي للبنان للمطالبة باسترداد عبد الرحمن القرضاوي وذلك لوجود مذكرة اعتقال صادرة بحقه من القضاء المصري ومعمّمة عبر الإنتربول
آخر الأخبار
2024-12-29 | 13:25
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مصادر مصرية للـLBCI: مصر بصدد التقدّم بطلب رسمي للبنان للمطالبة باسترداد عبد الرحمن القرضاوي وذلك لوجود مذكرة اعتقال صادرة بحقه من القضاء المصري ومعمّمة عبر الإنتربول
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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