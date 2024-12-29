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وفاة جيمي كارتر الرئيس الأميركي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام
آخر الأخبار
2024-12-29 | 16:18
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وفاة جيمي كارتر الرئيس الأميركي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام
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